Шипулин и Третьяк вошли в состав Комитета Госдумы по физкультуре и спорту

В Государственной Думе назвали новые составы комитетов в различных областях. Как сообщает РБК, в числе прочих обновился и состав Комитета по физической культуре и спорту.



Новый состав Комитета по физической культуре и спорту выглядит следующим образом: