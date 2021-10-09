Шипулин и Третьяк вошли в состав Комитета Госдумы по физкультуре и спорту
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В Государственной Думе назвали новые составы комитетов в различных областях. Как сообщает РБК, в числе прочих обновился и состав Комитета по физической культуре и спорту.
Новый состав Комитета по физической культуре и спорту выглядит следующим образом:
- Дмитрий Свищёв — президент Федерации кёрлинга России
- Рима Баталова — легкоатлетка, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр
- Вячеслав Фетисов — двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой
- Владислав Третьяк — президент Федерации хоккея России (ФХР)
- Антон Шипулин — чемпион мира по биатлону
- Дмитрий Пирог — экс-чемпион мира по боксу
- Артур Таймазов — двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе (лишён обеих медалей из-за допинга)
- Роман Терюшков — экс-министр спорта Московской области
- Сергей Кривоносов — депутат Госдумы
- Амир Хамитов — депутат Госдумы
- Евгений Ревенко — депутат Госдумы.
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