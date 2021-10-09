Андронов: что в комитете Госдумы по спорту делает Таймазов, дважды лишённый золота ОИ?

Спортивный журналист и комментатор Алексей Андронов выразил своё несогласие с новым составом комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.
Напомним, в состав комиссии вошёл двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, лишённый обеих медалей за допинг. Борец выступал за сборную Узбекистана.
«На самом деле – состав сильный. Кому ещё заниматься спортом? Ну не Терешковой же, получившей за полёт (прогиб) космический комитет этический?
Но что делает в комитете по спорту спортсмен, дважды лишённый золота Олимпиад (о том, что он их выигрывал не за Россию – знаете?) за допинг? Он такой уникум – в истории борьбы… Ещё раз: допингёр – в комитете по спорту…
Вы там совсем ухой питаетесь, что ли? Ну это невозможно, лучше стрелять самим себе в ногу. Потом опять будет вой – а почему с нами так? Журова поплачет, Роднина… Потому!» – написал Андронов в своём телеграм-канале.
- 9 октября 2021
-
16:04
-
15:45
-
15:29
-
12:28
-
11:49
-
11:37
- 8 октября 2021
-
23:36
-
22:41
-
21:46
-
21:05
-
20:56
-
20:19
-
20:01
-
20:01
-
19:44
-
19:18
-
18:01
-
17:54
-
17:31
-
17:22
-
14:36
-
14:31
-
14:22
-
14:16
-
14:09
-
14:04
-
12:05
-
11:23
-
10:54
-
09:57
-
08:49
-
07:36
-
07:31
-
00:34
- 7 октября 2021
-
23:56