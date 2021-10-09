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Андронов: что в комитете Госдумы по спорту делает Таймазов, дважды лишённый золота ОИ?

Андронов: что в комитете Госдумы по спорту делает Таймазов, дважды лишённый золота ОИ?
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Спортивный журналист и комментатор Алексей Андронов выразил своё несогласие с новым составом комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Напомним, в состав комиссии вошёл двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, лишённый обеих медалей за допинг. Борец выступал за сборную Узбекистана.

«На самом деле – состав сильный. Кому ещё заниматься спортом? Ну не Терешковой же, получившей за полёт (прогиб) космический комитет этический?

Но что делает в комитете по спорту спортсмен, дважды лишённый золота Олимпиад (о том, что он их выигрывал не за Россию – знаете?) за допинг? Он такой уникум – в истории борьбы… Ещё раз: допингёр – в комитете по спорту…

Вы там совсем ухой питаетесь, что ли? Ну это невозможно, лучше стрелять самим себе в ногу. Потом опять будет вой – а почему с нами так? Журова поплачет, Роднина… Потому!» – написал Андронов в своём телеграм-канале.

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