Чемпион Универсиады сноубордист Автанеев не вернётся в спорт после дисквалификации
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Российский сноубордист Никита Автанеев не планирует возвращаться в профессиональный спорт после дисквалификации за допинг. Об этом сообщил тренер спортсмена Максим Халин.
«Я разговаривал недавно с Никитой на тему возможного возвращения. Он мне сказал, что не будет возвращаться в спорт», — цитирует Халина ТАСС.
Напомним, о дисквалификации Автанеева стало известно в декабре 2019 года. Спортсмен за год пропустил три обязательных допинг-теста, за что получил отстранение от участия в соревнованиях на 24 месяца.
26-летний сноубордист является чемпионом зимней Универсиады в Красноярске, двукратным чемпионом России и серебряным призёром общего зачёта Кубка Европы. Также спортсмен выступал на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.
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