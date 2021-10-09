Чемпион Универсиады сноубордист Автанеев не вернётся в спорт после дисквалификации

Российский сноубордист Никита Автанеев не планирует возвращаться в профессиональный спорт после дисквалификации за допинг. Об этом сообщил тренер спортсмена Максим Халин.



«Я разговаривал недавно с Никитой на тему возможного возвращения. Он мне сказал, что не будет возвращаться в спорт», — цитирует Халина ТАСС.



Напомним, о дисквалификации Автанеева стало известно в декабре 2019 года. Спортсмен за год пропустил три обязательных допинг-теста, за что получил отстранение от участия в соревнованиях на 24 месяца.



26-летний сноубордист является чемпионом зимней Универсиады в Красноярске, двукратным чемпионом России и серебряным призёром общего зачёта Кубка Европы. Также спортсмен выступал на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.