Российские гандболистки одержали вторую победу в квалификации ЧЕ-2022

Женская сборная России по гандболу одержала вторую победу в квалификации чемпионата Европы 2022 года. В матче второго тура россиянки на выезде обыграли команду Литвы со счётом 35:21.



Самой результативной в составе российской команды стала Елена Михайличенко, забившая 6 мячей. 5 раз отличилась Антонина Скоробогатченко. По 4 мяча забили Ольга Фомина, Марианна Егорова и Юлия Маркова.



В первом туре подопечные Людмилы Бодниевой выиграли у Швейцарии со счётом 26:22.

Следующие матчи квалификации ЧЕ-2022 пройдут уже весной 2022 года. В марте сборная России дважды встретится с соперницами из Польши.



Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы – 2022

Квалификация. Группа 1. Второй тур



Литва – Россия – 21:35 (10:17).