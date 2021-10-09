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Российские гандболистки одержали вторую победу в квалификации ЧЕ-2022

Российские гандболистки одержали вторую победу в квалификации ЧЕ-2022
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Женская сборная России по гандболу одержала вторую победу в квалификации чемпионата Европы 2022 года. В матче второго тура россиянки на выезде обыграли команду Литвы со счётом 35:21.

Самой результативной в составе российской команды стала Елена Михайличенко, забившая 6 мячей. 5 раз отличилась Антонина Скоробогатченко. По 4 мяча забили Ольга Фомина, Марианна Егорова и Юлия Маркова.

В первом туре подопечные Людмилы Бодниевой выиграли у Швейцарии со счётом 26:22.

Следующие матчи квалификации ЧЕ-2022 пройдут уже весной 2022 года. В марте сборная России дважды встретится с соперницами из Польши.

Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы – 2022
Квалификация. Группа 1. Второй тур

Литва – Россия – 21:35 (10:17).

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