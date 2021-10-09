Александра Горячкина набрала пол-очка в первом туре мужского суперфинала ЧР по шахматам
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В первом туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин Александра Горячкина чёрными фигурами сыграла вничью с Павлом Понкратовым.
Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны. Шахматистка стала третьей в Высшей лиге национального первенства.
В первом туре были две результативные встречи. Владимир Федосеев чёрными фигурами обыграл Александра Мотылёва, а Кирилл Алексеенко белым цветом одержал победу над Александром Предке.
Остальные партии завершились вничью. Миром разошлись Дмитрий Андрейкин с Максимом Матлаковым, Андрей Есипенко с Александром Рахмановым и Никита Витюгов с Максимом Чигаевым.
Соревнования проходят в Уфе. Во втором туре Горячкина белыми фигурами сыграет с Мотылёвым.
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