Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба ВАДА.

Исполком ВАДА одобрил рекомендацию своего дисциплинарного комитета об отмене статуса «одобренный» в отношении Национальной антидопинговой лаборатории. Московская лаборатория могла проводить анализ крови исключительно для биологического паспорта спортсмена.

Московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении исполкома, и по-прежнему не имеет права выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для антидопинговых организаций, которые соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.

Решение ВАДА может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения решения.