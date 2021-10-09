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ВАДА отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории

ВАДА отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба ВАДА.

Исполком ВАДА одобрил рекомендацию своего дисциплинарного комитета об отмене статуса «одобренный» в отношении Национальной антидопинговой лаборатории. Московская лаборатория могла проводить анализ крови исключительно для биологического паспорта спортсмена.

Московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении исполкома, и по-прежнему не имеет права выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для антидопинговых организаций, которые соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.

Решение ВАДА может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения решения.

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