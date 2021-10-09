Юрист отреагировал на отзыв аккредитации у московской антидопинговой лаборатории

Юрист Артём Пацев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отозвать аккредитацию у московской антидопинговой лаборатории.
Ранее, до приостановки деятельности в январе 2020 года, лаборатория в российской столице могла анализировать образцы крови для биологических паспортов спортсменов. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с декабря 2020 года сроком на два года признано несоответствующим антидопинговому кодексу ВАДА.
«То, что у московской лаборатории отозвали аккредитацию, ничего под собой не несёт. Вообще. Аккредитация была приостановлена с ноября 2015 года, и так как в лаборатории, думаю, не осталось персонала — приостановленную наглухо аккредитацию отозвали. Всё настолько просто», — сказал Пацев в беседе с Павлом Левковичем.
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