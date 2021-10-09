«Это какая-то ошибка». Глава РУСАДА — об отзыве аккредитации московской лаборатории

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отзыве аккредитации московской антидопинговой лаборатории.

«Это, конечно, странно. У нас лаборатория давным-давно не аккредитована и отозвана. Я не совсем понимаю, откуда эта информация. Мы все допинг-пробы доставляем за границу и с московской лабораторией у нас только взаимодействие в контексте хранения проб.

Мы ничего не анализируем ни в коем случае, потому что у нас фактически лаборатории московские — это хранилище и больше ничего. Думаю, что это какая-то ошибка.

С 2019 года мы анализируем всё в европейских лабораториях, все анализы. Это просто особенности юридического оформления этого решения. Это было ВАДА приостановлено, а сейчас вынесено окончательное решение, это как технический документ.

Формально у лаборатории есть 21 день для обжалования. РУСАДА от этого ни жарко ни холодно. Беспокоиться не стоит, это всё то же самое просто финализировано. Мы сейчас полным ходом тестируем на зимнюю Олимпиаду, у нас великолепно работает служба доставки иностранной лаборатории, всё осуществляем, даже не нужно эту информацию принимать во внимание», — приводит слова Буханова «Матч ТВ».