«Нас пытаются побольнее укусить». Васильев — об отзыве аккредитации московской лаборатории

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал отзыв Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) аккредитации у московской антидопинговой лаборатории.
«На самом деле глобально ничего нового не происходит. Я уже много раз говорил, что идёт война. Только без применения огнестрельного оружия. А так идёт война полномасштабная. И наши недруги всячески пытаются навредить России. Как только можно. Это очередной жест со стороны недружественной организации.
Как будут развиваться события в дальнейшем? Пострадают в какой-то части спортсмены. Запретить им выступать, наверное, вряд ли получится. Вероятнее всего, перенаправят в какую-нибудь очередную идеально «чистую» страну под названием Норвегия, Великобритания, в антидопинговые агентства, которые и будут тестировать наших спортсменов.
Когда идёт война, все методы допустимы. Нам пока в данном случае приходится обороняться. Но ресурсы у наших недругов заканчиваются. Они ненавидят Россию. Дело тут не только в спорте. Просто спорт — одна из мер воздействия на Россию. Но, повторюсь, у них уже исчерпаны все возможности. Они пытаются нас побольнее укусить, но всё это настолько мелочно, несерьёзно. Ничего, переживём и это. Наши недруги уже находятся в конвульсиях. Это очевидно», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».
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