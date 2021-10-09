Яна Тыщенко завоевала третью бронзу на чемпионате Европы по велотреку

Российская велогонщица Яна Тыщенко завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке в кейрине. Соревнования проходят в Гренхене (Швейцария).

В главном финале Тыщенко финишировала третьей. Победу в этой дисциплине одержала немка Лея Фридрих, серебряным призёром стала украинская спортсменка Елена Старикова.

Ранее Тыщенко на чемпионате Европы в Гренхене завоевала бронзу в составе сборной России в командном спринте, а также награду того же достоинства в гите на 500 м.



Велоспорт. Трек. Чемпионат Европы. Гренхен, Швейцария

Женщины. Кейрин

1. Лея Фридрих (Германия)

2. Елена Старикова (Украина)

3. Яна Тыщенко (Россия)…

9. Дарья Шмелёва (Россия).