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Яна Тыщенко завоевала третью бронзу на чемпионате Европы по велотреку

Яна Тыщенко завоевала третью бронзу на чемпионате Европы по велотреку
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Российская велогонщица Яна Тыщенко завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке в кейрине. Соревнования проходят в Гренхене (Швейцария).

В главном финале Тыщенко финишировала третьей. Победу в этой дисциплине одержала немка Лея Фридрих, серебряным призёром стала украинская спортсменка Елена Старикова.

Ранее Тыщенко на чемпионате Европы в Гренхене завоевала бронзу в составе сборной России в командном спринте, а также награду того же достоинства в гите на 500 м.

Велоспорт. Трек. Чемпионат Европы. Гренхен, Швейцария
Женщины. Кейрин

1. Лея Фридрих (Германия)
2. Елена Старикова (Украина)
3. Яна Тыщенко (Россия)…
9. Дарья Шмелёва (Россия).

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