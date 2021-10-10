Кристина Тимановская резко высказалась в адрес Белорусской федерации лёгкой атлетики

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская резко отреагировала на публикацию Белорусской федерации лёгкой атлетики (БФЛА) в «Инстаграме», где была представлена коллекция наград экс-спринтера Виктора Рябова.
«Вот чем гордятся в Федерации лёгкой атлетики. Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала то, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить. Я 20-кратная чемпионка и рекордсменка Беларуси, но, к сожалению, эта сборная уже всё забыла», — написала Тимановская в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://instagram.com/kristi_timanovskaya?utm_medium=copy_link
Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде-2020 в Токио (Токио), где должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
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