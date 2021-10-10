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Горячкина обыграла Мотылёва в суперфинале чемпионата России по шахматам среди мужчин

Горячкина обыграла Мотылёва в суперфинале чемпионата России по шахматам среди мужчин
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Во втором туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин Александра Горячкина белыми фигурами нанесла поражение Александру Мотылёву.

Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны. Шахматистка отобралась в суперфинал, став третьей в Высшей лиге национального первенства.

Партия Горячкина – Мотылёв стала единственной результативной во втором туре. Остальные завершились вничью.

После двух туров Горячкина делит лидерство с Владимиром Федосеевым и Кириллом Алексеенко, у которых также по 1,5 очка в активе. У семи шахматистов по одному очку. Александр Предке набрал полбалла, Мотылёв начал суперфинал с двух поражений.

Соревнования проходят в Уфе. В третьем туре Горячкина чёрными фигурами сыграет с Алексеенко.

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