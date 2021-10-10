Горячкина обыграла Мотылёва в суперфинале чемпионата России по шахматам среди мужчин

Во втором туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин Александра Горячкина белыми фигурами нанесла поражение Александру Мотылёву.
Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны. Шахматистка отобралась в суперфинал, став третьей в Высшей лиге национального первенства.
Партия Горячкина – Мотылёв стала единственной результативной во втором туре. Остальные завершились вничью.
После двух туров Горячкина делит лидерство с Владимиром Федосеевым и Кириллом Алексеенко, у которых также по 1,5 очка в активе. У семи шахматистов по одному очку. Александр Предке набрал полбалла, Мотылёв начал суперфинал с двух поражений.
Соревнования проходят в Уфе. В третьем туре Горячкина чёрными фигурами сыграет с Алексеенко.
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