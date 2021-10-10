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Макрогузова и Холомина стали четвёртыми в финале Мирового тура по пляжному волейболу

Макрогузова и Холомина стали четвёртыми в финале Мирового тура по пляжному волейболу
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В Кальяри (Италия) сегодня, 10 октября, завершается финал Мирового тура по пляжному волейболу. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли завоевать бронзовые медали турнира, уступив олимпийским чемпионкам Игр в Токио, американской паре Александра Клинеман/Эйприл Росс, со счётом 0:2 (8:21, 17:21).

Ранее в полуфинале россиянки уступили немецкой паре Карла Боргер/Юлия Зюде — 1:2 (13:21, 22:20, 11:15).

Напомним, россиянки заняли первое место в группе, выиграв все четыре матча, и напрямую вышли в полуфинал. Боргер/Зюде и Клинеман/Росс выступали в той же группе. Тогда у немок россиянки выиграли в двух партиях, а американки стали единственными, кто сумел взять у Макрогузовой и Холоминой один сет.

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