Макрогузова и Холомина стали четвёртыми в финале Мирового тура по пляжному волейболу

В Кальяри (Италия) сегодня, 10 октября, завершается финал Мирового тура по пляжному волейболу. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли завоевать бронзовые медали турнира, уступив олимпийским чемпионкам Игр в Токио, американской паре Александра Клинеман/Эйприл Росс, со счётом 0:2 (8:21, 17:21).



Ранее в полуфинале россиянки уступили немецкой паре Карла Боргер/Юлия Зюде — 1:2 (13:21, 22:20, 11:15).



Напомним, россиянки заняли первое место в группе, выиграв все четыре матча, и напрямую вышли в полуфинал. Боргер/Зюде и Клинеман/Росс выступали в той же группе. Тогда у немок россиянки выиграли в двух партиях, а американки стали единственными, кто сумел взять у Макрогузовой и Холоминой один сет.