Россиянин Назир Абдуллаев завоевал серебро чемпионата мира по греко-римской борьбе

На чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определились медалисты в весовой категории до 67 кг.



Россиянин Назир Абдуллаев в финальной схватке уступил представителю Ирана Мохаммаду Реза Гераи со счётом 2:5 и стал серебряным призёром чемпионата мира. Бронзовые медали завоевали грузин Рамаз Зоидзе и Алмат Кебиспаев из Казахстана.



Ранее в соревнованиях по греко-римской борьбе на чемпионате мира россиянин Роман Власов завоевал золото в весовой категории до 77 кг. Серебряными призёрами стали Эмин Сефершаев (до 55 кг), Сергей Кутузов (до 72 кг) и Зураби Гедехаури (до 130 кг). Бронзу выиграли Адлан Акиев (до 82 кг), Степан Марянян (до 60 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).