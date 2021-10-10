Скончался призёр юниорского ЧМ по конькобежному спорту Руслан Захаров

Союз конькобежцев России сообщил о гибели члена сборной России 23-летнего Руслана Захарова. Основные успехи молодого спортсмена были достигнуты на юниорском уровне — как на национальных, так и на международных стартах.

«В результате трагического инцидента ушёл из жизни призёр юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года.



Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана», — сообщается на странице СКР во «ВКонтакте».

Фото можно посмотреть на странице СКР во «ВКонтакте».

В один из сезонов Захаров участвовал в этапах Кубка мира и привлекался в состав спринтерской сборной России.