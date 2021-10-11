Ян Непомнящий: Магнус Карлсен «Что? Где? Когда?» с моим участием не смотрел

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о реакции знакомых и родных на его участие в программе «Что? Где? Когда?». 3 октября шахматист сыграл в команде Елены Потаниной в первой игре осенней серии. Ян дал правильный досрочный ответ на один из вопросов. Команда знатоков потерпела поражение со счётом 5:6.
«Как пережил неделю? Жив пока, как видите. На работе у всех одно и то же мнение: никто не может критиковать начальника. Я сейчас в процессе подготовки к матчу, поэтому являюсь одновременно и учеником, и начальником своей команды. Дома игру посмотрели, покритиковали вопросы, меня особо не ругали. Магнус Карлсен передачу не смотрел», — сказал Непомнящий в эфире канала »Что? Где? Когда?".
Матч на первенство мира с участием Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).
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