Светлана Хоркина стала послом чемпионата мира по спортивной гимнастике в Японии
Поделиться
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике, который пройдёт в Японии.
«Я являюсь официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике. У нас всё в порядке, команда находится в полной боевой готовности», — приводит слова Хоркиной ТАСС.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Китакюсю с 18 по 24 октября.
42-летняя Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, 13-кратная чемпионка Европы (трижды в абсолютном первенстве). Заслуженный мастер спорта России.
Комментарии
- 11 октября 2021
-
09:33
-
08:48
-
07:30
- 10 октября 2021
-
23:09
-
23:03
-
21:58
-
21:25
-
20:17
-
20:10
-
17:22
-
16:33
-
12:21
-
10:57
-
00:23
- 9 октября 2021
-
23:51
-
22:52
-
22:07
-
21:16
-
20:47
-
20:36
-
20:11
-
19:08
-
18:43
-
18:02
-
17:31
-
17:13
-
16:04
-
15:45
-
15:29
-
12:28
-
11:49
-
11:37
- 8 октября 2021
-
23:36
-
22:41
-
21:46
Партнерский контент