Светлана Хоркина стала послом чемпионата мира по спортивной гимнастике в Японии

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике, который пройдёт в Японии.

«Я являюсь официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике. У нас всё в порядке, команда находится в полной боевой готовности», — приводит слова Хоркиной ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Китакюсю с 18 по 24 октября.

42-летняя Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, 13-кратная чемпионка Европы (трижды в абсолютном первенстве). Заслуженный мастер спорта России.