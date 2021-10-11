Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике 2021 года

С 18 по 24 октября в Китакюсю (Япония) пройдёт чемпионат мира по спортивной гимнастике. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание соревнований

18 октября — квалификация (женщины).

19 октября — квалификация (мужчины, женщины).

20 октября — квалификация (мужчины).

21 октября — многоборье (женщины).

22 октября — многоборье (мужчины).

23 октября — вольные упражнения (мужчины), опорный прыжок (женщины), конь (мужчины), разновысокие брусья (женщины), кольца (мужчины).

24 октября — опорный прыжок (мужчины), бревно (женщины), параллельные брусья (мужчины), вольные упражнения (женщины), перекладина (мужчины).

В состав сборной России по спортивной гимнастике включены: Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Клементьев, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.