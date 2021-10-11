Доигровщик МВК «Зенит»: для победы в Суперкубке России не хватило веры в себя и удачи

Доигровщик петербургского волейбольного клуба «Зенита» Фёдор Воронков прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче за Суперкубок России (1:3).
«Матч оцениваю достаточно хорошо. Накал страстей держался до самого конца, не было явного победителя, боролись все за каждый мяч. Поздравляю «Динамо» с победой.
Чего не хватило? Возможно, немножко веры в себя и удачи, всё-таки в некоторых моментах она помогает. Нам сегодня маленечко не хватило.
На каком языке общаемся с иностранцами? По-разному. Где-то что-то простое можно на русском, более сложное – на английском. Иногда можем и какими-то словами перекинуться по-итальянски. Словения – наша языковая группа, поэтому проблемы с языковым барьером не такие огромные. Если Женю Гребенникова взять, то это русский человек, который родился во Франции.
Длительная серия поражений с «Динамо»? Могу сказать, что это неудобный соперник. Иногда не понимаю, почему такая заострённость именно на этом противостоянии, потому что когда была пятилетняя гегемония казанского «Зенита», никто не ходил и не спрашивал: «Почему вы не можете выиграть «Зенит», 10 раз им проигрываете». Это какая-то тенденция, не понимаю. Да, они постоянно выигрывают, просто неудобный соперник, и всё», — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
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