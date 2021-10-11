Видео дуэли паркурщиков стало вирусным и набрало более миллиона лайков

В Софии (Болгария) прошёл чемпионат мира по паркуру. В соревнованиях на скорость обладателем золотой медали стал украинец Богдан Колмаков. Серебро досталось представителю Мексики Хавьеру Родригесу. Бронзовым призёром стал итальянец Андреа Консолини.
Видео с финала соревнований, которое Родригес опубликовал в своём «инстаграме», стало вирусным и собрало более миллиона лайков.
Паркур — это скоростное перемещение и преодоление препятствий с использованием прыжковых элементов. История паркур-состязаний берёт своё начало 6 октября 2007 года. Тогда для проведения масштабного события была сооружена искусственная площадка в самом центре Вене (Австрия). Спортсмены выполняли трюки на сооружении, похожем на лестницу из трёх огромных кубов, турниках, мягких конструкциях, машинах и стенах.
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