Видео дуэли паркурщиков стало вирусным и набрало более миллиона лайков

В Софии (Болгария) прошёл чемпионат мира по паркуру. В соревнованиях на скорость обладателем золотой медали стал украинец Богдан Колмаков. Серебро досталось представителю Мексики Хавьеру Родригесу. Бронзовым призёром стал итальянец Андреа Консолини.

Видео с финала соревнований, которое Родригес опубликовал в своём «инстаграме», стало вирусным и собрало более миллиона лайков.

Паркур — это скоростное перемещение и преодоление препятствий с использованием прыжковых элементов. История паркур-состязаний берёт своё начало 6 октября 2007 года. Тогда для проведения масштабного события была сооружена искусственная площадка в самом центре Вене (Австрия). Спортсмены выполняли трюки на сооружении, похожем на лестницу из трёх огромных кубов, турниках, мягких конструкциях, машинах и стенах.