Расписание чемпионата мира по художественной гимнастике 2021 года
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С 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония) пройдёт чемпионат мира по художественной гимнастике. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание соревнований
27 октября — обруч, мяч (квалификация и финал).
28 октября — лента, булавы (квалификация и финал).
29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)
30 октября — личное многоборье.
31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).
В состав сборной России на чемпионат мира включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения).
Новость по темеРасписание чемпионата мира по спортивной гимнастике 2021 года
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