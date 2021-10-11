Анжелика Сидорова: начинать каждый новый сезон всегда немножко страшно

Российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом, Анжелика Сидорова рассказала о планах по восстановлению.
«Сегодня понедельник и прошёл ровно месяц с моего заключительного старта, а это значит, что пора. Последний год выжал из меня все соки без остатка, поэтому впереди огромная работа по восстановлению. Будем считать, что за этот месяц я восстановилась эмоционально, но физическая реабилитация только впереди. Чтобы забраться вновь на самые большие высоты, нужно сначала сделать огромное количество монотонной работы по восстановлению всех мышц, связок, травм: мелких и не очень, так что пожелайте мне удачи, потому что начинать каждый новый сезон всегда немножко страшно», — написала в своём «инстаграме» Сидорова.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Анжелики Сидоровой.
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