На здании спорткомплекса ЦСКА загорелась крыша. Фото

На крыше спорткомплекса ЦСКА, расположенного на Ленинградском проспекте в Москве, вспыхнул пожар. Об этом информирует издание Vesti.ru. Прибывшим сотрудникам МЧС оставалось лишь констатировать факт возгорания.

Также сообщается, что огонь охватил кровлю около 15:30 мск 11 октября, когда на крыше велись ремонтные работы. Пламя распространилось на 12 квадратных метров, после чего с ним справились сами рабочие и персонал спорткомплекса.

Фото: Телеграм-канал «Говорит Москва»

Универсальный спортивный комплекс ЦСКА имени А. Я. Гомельского — один из крупнейших многофункциональных спортивных центров российской столицы. Комплекс расположен за пределами московского третьего транспортного кольца. УСК ЦСКА строился для проведения спортивных соревнований в рамках летних Олимпийских игр в Москве и был открыт 17 октября 1979 года. В проекте участвовала группа архитекторов под руководством Ю. Кривущенко. Вместительность основной арены спорткомплекса — 5000 мест.