РУСАДА в сентябре установило рекорд 2021 года по числу открытых допинговых дел

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за минувший сентябрь открыло 16 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил. Этот показатель стал рекордным за весь 2021 год, сообщает представитель пресс-службы организации.
«В сентябре отделом по обработке результатов было открыто 16 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил», — цитирует ТАСС представителя РУСАДА.
Наименьшим количеством открытых допинговых дел в 2021 году для РУСАДА стал февраль — 0. Всего за девять месяцев текущего года было инициировано 69 дел о возможных нарушениях. За весь 2020 год таких случаев агентство зафиксировало 108, за 2019 год — 202.
Ранее в РУСАДА отреагировали на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отзыве аккредитации московской антидопинговой лаборатории.
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