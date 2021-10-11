РУСАДА в сентябре установило рекорд 2021 года по числу открытых допинговых дел

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за минувший сентябрь открыло 16 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил. Этот показатель стал рекордным за весь 2021 год, сообщает представитель пресс-службы организации.



«В сентябре отделом по обработке результатов было открыто 16 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил», — цитирует ТАСС представителя РУСАДА.



Наименьшим количеством открытых допинговых дел в 2021 году для РУСАДА стал февраль — 0. Всего за девять месяцев текущего года было инициировано 69 дел о возможных нарушениях. За весь 2020 год таких случаев агентство зафиксировало 108, за 2019 год — 202.

Ранее в РУСАДА отреагировали на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отзыве аккредитации московской антидопинговой лаборатории.