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Капитан ВС РФ установил новый рекорд Европы по силовым упражнениям на перекладине

Капитан ВС РФ установил новый рекорд Европы по силовым упражнениям на перекладине
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Капитан ВС РФ Денис Яковлев установил мировой рекорд в комплексном силовом упражнении (КСУ) на гимнастической перекладине. Как сообщает информационное агентство «Омск Регион», преподаватель физической культуры Омского кадетского корпуса, имеет все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Яковлев выполнил 255 циклов КСУ на гимностической перекладине в одной попытке и без отрыва рук. В сумме на снаряде Денис провёл 2 часа 55 минут.

Интересно, что в 2016 году Яковлев уже побил рекорд России в данном упражнении — тогда его результатом стало 222 цикла КСУ. Нынешние 255 циклов стали новым рекордом Европы.

Комплексное силовое упражнение (КСУ). КСУ состоит из 2-х упражнений и выполняется последовательно без остановки в течение 1 минуты: первые 30 секунд – наклоны туловища вперёд, вторые 30 секунд – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Смена упражнений осуществляется по сигналу проверяющего.

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