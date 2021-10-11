Горячкина проиграла в третьем туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин

В третьем туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин Александра Горячкина чёрными фигурами проиграла Кириллу Алексеенко.
Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны. Шахматистка отобралась в суперфинал, став третьей в Высшей лиге национального первенства.
Партия Горячкина – Алексеенко стала одной из двух результативных во втором туре — в другом матче Никита Витюгов обыграл Владимира Федосеева. Остальные завершились вничью.
После трёх туров лидером турнирной таблицы является Алексеенко — в его активе 2,5 очка. На второй строчке располагается Витюгов (2), третье место делят между собой Максим Чигаев, Максим Матлаков, Рахманов, Владимир Федосеев, Павел Понкратов, Андрей Есипенко, Дмитрий Андрейкин и Горячкина (по 1,5).
Соревнования проходят в Уфе. В четвёртом туре Горячкина белыми фигурами сыграет с Витюговым.
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