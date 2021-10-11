Матыцин отреагировал на отзыв аккредитации у московской антидопинговой лаборатории

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отзыве аккредитации московской антидопинговой лаборатории.



Напомним, 9 октября Исполком ВАДА одобрил рекомендацию своего дисциплинарного комитета об отмене статуса «одобренный» в отношении Национальной антидопинговой лаборатории. Московская лаборатория могла проводить анализ крови исключительно для биологического паспорта спортсмена.



«Это технический момент. Это решение уже было принято, сейчас оно фактически подтверждено и озвучено. Никакого негативного влияния на деятельность лаборатории, на наше взаимодействие и на планы по восстановлению РУСАДА это не окажет абсолютно», — цитирует Матыцина «РИА Новости Спорт».

Ранее это решение Исполкома ВАДА прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов.