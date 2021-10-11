Артемьев и Потапова выиграли чемпионат России по блицу

Шахматисты Владислав Артемьев и Маргарина Потапова стали победителями чемпионата России по блицу. Турнир проходил в Сочи.



В мужских соревнованиях приняли участие 217 шахматистов, однако лучшим стал Артемьев, набравший 12 очков из 13 возможных. Серебряная медаль досталась Алексею Сарану (10 очков), бронзовая — Константину Сакаеву (9,5 очка).



Потапова стала лучшей среди 94 шахматисток — в её активе 10,5 очка. Дарья Юрасова, Елена Томилова и Екатерина Дьяконова набрали по 9,5 очка, однако по дополнительным показателям серебро досталось Юрасовой, а бронза — Томиловой.



12-13 октября состоятся личные чемпионаты России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин.