Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Артемьев и Потапова выиграли чемпионат России по блицу

Артемьев и Потапова выиграли чемпионат России по блицу
Комментарии

Шахматисты Владислав Артемьев и Маргарина Потапова стали победителями чемпионата России по блицу. Турнир проходил в Сочи.

В мужских соревнованиях приняли участие 217 шахматистов, однако лучшим стал Артемьев, набравший 12 очков из 13 возможных. Серебряная медаль досталась Алексею Сарану (10 очков), бронзовая — Константину Сакаеву (9,5 очка).

Потапова стала лучшей среди 94 шахматисток — в её активе 10,5 очка. Дарья Юрасова, Елена Томилова и Екатерина Дьяконова набрали по 9,5 очка, однако по дополнительным показателям серебро досталось Юрасовой, а бронза — Томиловой.

12-13 октября состоятся личные чемпионаты России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021