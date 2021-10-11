Артемьев и Потапова выиграли чемпионат России по блицу
Поделиться
Шахматисты Владислав Артемьев и Маргарина Потапова стали победителями чемпионата России по блицу. Турнир проходил в Сочи.
В мужских соревнованиях приняли участие 217 шахматистов, однако лучшим стал Артемьев, набравший 12 очков из 13 возможных. Серебряная медаль досталась Алексею Сарану (10 очков), бронзовая — Константину Сакаеву (9,5 очка).
Потапова стала лучшей среди 94 шахматисток — в её активе 10,5 очка. Дарья Юрасова, Елена Томилова и Екатерина Дьяконова набрали по 9,5 очка, однако по дополнительным показателям серебро досталось Юрасовой, а бронза — Томиловой.
12-13 октября состоятся личные чемпионаты России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин.
Комментарии
- 11 октября 2021
-
22:53
-
22:37
-
22:17
-
20:45
-
20:32
-
19:31
-
19:08
-
18:50
-
18:28
-
16:34
-
15:19
-
14:13
-
12:30
-
11:37
-
11:22
-
11:02
-
10:52
-
09:59
-
09:33
-
08:48
-
07:30
- 10 октября 2021
-
23:09
-
23:03
-
21:58
-
21:25
-
20:17
-
20:10
-
17:22
-
16:33
-
12:21
-
10:57
-
00:23
- 9 октября 2021
-
23:51
-
22:52
-
22:07
Партнерский контент