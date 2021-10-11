Яна Батыршина допустила, что на Олимпиаде-2024 выступит лишь одна из сестёр Авериных

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о возможной заявке России на Олимпийские игры – 2024.

«Дина всё думает из-за спины. Но вроде бы сейчас её ничто не беспокоит. Сейчас она отдохнула и выступала так, как будто боли не чувствует. Я никому не желаю ничего плохого, но здесь такая ситуация: три года до Олимпиады, а девочкам уже по 23 года, что немало. Здесь может случиться что угодно. Поэтому такая ситуация, что на Играх будет одна из сестёр Авериных, а другой будет Лала Крамаренко, может сложиться. У нас такой вид спорта, что наперёд загадывать невозможно. Но точно всё будет по спортивному принципу», — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».