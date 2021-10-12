Валентина Гунина лидирует в суперфинале чемпионата России по шахматам

В Уфе прошёл третий тур суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин. Валентина Гунина одержала вторую победу подряд, выиграв чёрными фигурами у Алины Кашлинской. Марина Гусева проиграла Полине Шуваловой, Алиса Галлямова победила Алину Бивол, а Лея Гарифуллина одолела Анастасию Боднарук.

Партии Наталья Погонина — Дарья Войт и Ольга Гиря — Евгения Овод завершились вничью.

Положение после третьего тура

1. Валентина Гунина — 2,5.

2-4. Евгения Овод, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина — по 2.

5-8. Алиса Галлямова, Дарья Войт, Ольга Гиря, Алина Кашлинская — по 1,5.

9-11. Марина Гусева, Алина Бивол, Наталья Погонина — по 1.

12. Анастасия Боднарук — 0,5.

В мужском турнире лидирует Кирилл Алексеенко, набравший 2,5 очка.