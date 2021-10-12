Тренер клуба НФЛ ушёл в отставку из-за скандала с гомофобными высказываниями

Главный тренер команды НФЛ «Лас-Вегас Рэйдерс» Джон Груден подал в отставку после скандала, который был вызван его гомофобными высказываниями 10-летней давности.

В электронной переписке с различными высокопоставленными чиновниками, включая главу НФЛ, исполнительного директора профсоюза игроков НФЛ, а также президента другого клуба лиги Груден на протяжении некоторого времени допускал гомофобные высказывания. Также тренер позволял себе расистские и женоненавистнические выражения.

«Я покинул пост главного тренера «Лас-Вегас Рэйдерс». Я люблю этот клуб и не хочу быть отвлекающим фактором. Спасибо всем игрокам, тренерам, персоналу и болельщикам. Мне очень жаль, я никогда не хотел никого обидеть», — приводит слова Грудена официальный «твиттер» команды.

Груден возглавил команду в 2018 году, заключив 10-летний контракт на общую сумму порядка $ 100 млн. На момент подписания сделки он стал самым высокооплачиваемым тренером НФЛ.



Ранее тренер уже работал с «Рэйдерс» с 1998 по 2001 год, после чего провёл 7 сезонов в «Тампе» и привёл эту команду к чемпионству. Затем Груден долгое время успешно выступал в роли эксперта и телекомментатора.