Пляжные гандболистки возмутились правилу об игре в обтягивающих шортах вместо бикини

В новом сезоне пляжные гандболистки будут играть в обтягивающих шортах вместо привычных бикини. Это решение вызвало возмущение у спортсменок и тренеров команд.

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Решение о замене вида игровой одежды вступит в силу с 2022 года. Вместо бикини пляжные гандболистки будут играть в коротких и обтягивающих шортах, а также в облегающем верхе. Мужчины — в шортах и ​​свободном верхе.

Напомним, ранее игровое бикини у пляжных гандболисток подверглось критике со стороны правительства Швеции и Норвегии.

«Понятно, что есть разница между спортивными топами, трусиками или шортами. Тогда возникает вопрос, насколько игровая одежда должна быть плотной? Кто будет судить, будет ли одежда тесна для меня или нет. Мне кажется, что странно прописывать это в правилах», — приводит Aftonbladet со ссылкой на новостной портал TT слова Мадлены Густафссон, капитана национальной сборной Швеции до 17 лет по пляжному гандболу среди женщин.