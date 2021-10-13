Американская бегунья подала иск на $ 20 млн против Nike и бывшего тренера Салазара

Американская бегунья Мэри Кейн подала иск на 20 миллионов долларов против своего бывшего тренера Альберто Салазара и Nike, обвинив его в эмоциональном и физическом насилии, сообщает The Guardian.
Кейн в возрасте 17 лет квалифицировалась на чемпионат мира 2013 года. Она была частью проекта Nike Oregon Project, и с 16 лет её тренировал Салазар. Но в 2019 году она сказала New York Times, что вместо того, чтобы развивать талант, поведение Салазара привело её к вынашиванию мыслей о том, чтобы покончить с собой. Она подверглась эмоциональному и физическому насилию со стороны системы, разработанной Альберто и одобренной Nike.
Мэри, которой сейчас 25 лет, подала иск в штате Орегон. В иске утверждается, что Салазар заставлял её вставать на весы на виду у других людей и публично критиковал её вес. «Салазар сказал ей, что она слишком толстая, а её грудь и ягодицы слишком большие», — говорится в иске. Кейн также утверждает, что тренер контролировал приёмы пищи, заставляя красть диетические батончики у других спортсменов. Салазар не позволял спортсменке советоваться с родителями, особенно с её отцом, который является врачом.
Адвокат девушки Кристен Уэст МакКолл добавила, что компания Nike ничего не сделала для предотвращения предполагаемых действий: «Nike позволяла Альберто позорить женщин, объективизировать их тела и игнорировать их здоровье и благополучие. Это была системная и повсеместная проблема. Сделали они это для собственного удовольствия и выгоды».
Компания Nike не прокомментировала иск. Салазар ранее отрицал обвинения.
В 2019 году бывший помощник Салазара Стив Мэгнесс, который стал осведомителем, сказал, что он был свидетелем того же поведения в Oregon Project: «В какой-то момент мне сказали, что нужно заставить спортсменку похудеть. Когда я показал данные о том, что у неё уже мало жира, мне ответили: «Меня не волнует, что говорит наука, я знаю то, что вижу своими глазами. У неё слишком большая задница». В проекте не было взрослых, заботящихся о здоровье и благополучии молодых спортсменок».
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