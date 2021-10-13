Стала известна дата слушаний CAS по делу об апелляции Натальи Антюх на дисквалификацию

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил дату слушаний по делу об апелляции российской легкоатлетки Натальи Антюх на 4-летнюю дисквалификацию. Заседание назначено на 16 ноября, говорится на сайте организации. Ответчиком станет Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).

Напомним, Антюх и другой российский атлет Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дела были возбуждены на основании отчёта Ричарда Макларена. Спортсмены отстранены с 7 апреля 2021 года. У Антюх аннулируются результаты, которые она показала с 30 июня 2013 года, у Сильнова — с 8 июля 2013 года. Начиная с этих дат атлеты лишаются любых титулов, наград, медалей, очков, призовых мест и денег за участие в соревнованиях.

40-летняя Антюх – олимпийская чемпионка Лондона – 2012 в беге на 400 метров с барьерами.