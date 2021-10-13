Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стала известна дата слушаний CAS по делу об апелляции Натальи Антюх на дисквалификацию

Стала известна дата слушаний CAS по делу об апелляции Натальи Антюх на дисквалификацию
Комментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил дату слушаний по делу об апелляции российской легкоатлетки Натальи Антюх на 4-летнюю дисквалификацию. Заседание назначено на 16 ноября, говорится на сайте организации. Ответчиком станет Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).

Напомним, Антюх и другой российский атлет Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дела были возбуждены на основании отчёта Ричарда Макларена. Спортсмены отстранены с 7 апреля 2021 года. У Антюх аннулируются результаты, которые она показала с 30 июня 2013 года, у Сильнова — с 8 июля 2013 года. Начиная с этих дат атлеты лишаются любых титулов, наград, медалей, очков, призовых мест и денег за участие в соревнованиях.

40-летняя Антюх – олимпийская чемпионка Лондона – 2012 в беге на 400 метров с барьерами.

Очередной удар по нашему спорту. Наказаны сразу два олимпийских чемпиона из России Очередной удар по нашему спорту. Наказаны сразу два олимпийских чемпиона из России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021