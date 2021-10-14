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Гимнаст Никита Нагорный рассказал, как относится к сексу во время соревнований

Гимнаст Никита Нагорный рассказал, как относится к сексу во время соревнований
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Олимпийский чемпион, российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о том, как подходит к вопросу секса во время соревнований.

«Мы воспитанники Советского Союза, а там было максимально востребовано, что ни в коем случае за месяц нельзя, у борцов за 2-3 месяца. В этом плане я придерживаюсь такой истории. Моя схема? За две недели до соревнований, до отъезда. Никак это не объясняю, это автоматически – ты понимаешь, что на тебе ответственность, и у тебя пропадает желание. Становлюсь ли от этого злее? Конечно, я меняюсь очень сильно. Ещё это идёт на фоне того, что я худею. Поэтому здесь непонятно, отчего идёт причина. Но такого, что я себе отказываю в этом и у меня вся жизнь меняется, такого нет», — сказал Нагорный в рамках программы Карена Адамяна «50 вопросов. Спорт».

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