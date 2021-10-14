Олимпийский чемпион Артур Далалоян ответил, предлагали ли ему перейти в сборную Армении

Олимпийский чемпион, российский гимнаст Артур Далалоян ответил, поступали ли ему предложения перейти в сборную Армении.
«Были ли разговоры о том, что я мог представлять Армению? О своих болельщиках из Армении я узнал только тогда, когда стал побеждать на каких-то крупных соревнованиях. К сожалению, когда я только проходил этот путь, эти тернии, все сложности для того, чтобы достичь своей цели, у меня не было какой-то поддержки со стороны соотечественников. Не могу сказать, что меня когда-то приглашали представлять Армению, выступать за неё. Нет», — сказал Далалоян в рамках программы Карена Адамяна «50 вопросов. Спорт».
Напомним, на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский и Артур Далалоян завоевали золотые медали в командном многоборье.
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