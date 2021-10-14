В московском спорткомплексе «Атлант-Косино» произошёл пожар

В Москве загорелся спорткомплекс «Атлант-Косино», расположенный на Большой Косинской улице, сообщает телеграм-канал Mash.



По предварительной информации, пожар начался в борцовском зале из-за открытого горения на первом этаже. Посетители были эвакуированы.

В спорткомплексе также есть тренажёрный зал, универсальный зал для игровых видов спорта и два зала аэробики.