В московском спорткомплексе «Атлант-Косино» произошёл пожар
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В Москве загорелся спорткомплекс «Атлант-Косино», расположенный на Большой Косинской улице, сообщает телеграм-канал Mash.
По предварительной информации, пожар начался в борцовском зале из-за открытого горения на первом этаже. Посетители были эвакуированы.
В спорткомплексе также есть тренажёрный зал, универсальный зал для игровых видов спорта и два зала аэробики.
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