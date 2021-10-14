Кенийская полиция разыскивает мужа убитой бегуньи Тироп

Кенийская полиция продолжает преследование мужа бегуньи Агнес Джебет Тироп, которая была найдена мёртвой у себя дома в Итене (Кения). По информации полиции, смертельные ножевые ранения 25-летней спортсменке нанёс её муж Эммануэль Ротич, который скрылся и объявлен в розыск. Полиция отслеживает его местонахождение по сигналу телефона.

«Мы близки к тому, чтобы поймать убийцу. Чем раньше мы заставим его раскрыть обстоятельства, которые привели к смерти молодой девушки, тем лучше для всех нас. Мы должны поймать его», — цитирует главу местной полиции Тома Макори AFP.

Кенийская спортсменка становилась бронзовым призёром чемпионатов мира 2017 и 2019 годов в беге на 10 000 метров. На Олимпийских играх в Токио (Япония) Тироп заняла четвёртое место в финальном забеге на 5000 метров, уступив третьему месту менее 1 секунды (14:39.62).