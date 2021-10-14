Болельщица, спровоцировавшая завал на «Тур де Франс», может заплатить всего 1 евро

Во Франции началось рассмотрение дела болельщицы из Бретани, чьи неосмотрительные действия во время первого этапа веломногодневки «Тур де Франс» привели к одному из самых больших завалов в истории гонки и многочисленным травмам спортсменов, некоторым из которых пришлось даже сняться с соревнований, сообщает The Guardian.
Напомним, 31-летняя женщина в жёлтой куртке и зелёной кепке держала плакат с надписью «Allez, Opi-Omi», с которым вышла на траекторию движения гонщиков незадолго до финиша первого этапа «Тур де Франс». Врезавшись в неё, немецкий гонщик Тони Мартин упал первым, а за ним ещё несколько десятков велосипедистов.
Испугавшись содеянного, женщина сначала скрылась с места происшествия, а спустя четыре дня сама пришла в полицию, назвав свои действия большой глупостью. Оказалось, что плакатом она всего лишь хотела привлечь внимание своих старших родственников, которые смотрели гонку по телевизору в Германии.
Женщине предъявлено обвинение в угрозе жизни для других людей и причинении непреднамеренных травм, ей грозит штраф в размере до 15 тыс. евро и год тюремного заключения.
Однако она может понести куда более лёгкое наказание. По мнению прокуратуры, обвиняемая была крайне обеспокоена негативными последствиями своего поступка, реакцией СМИ и других болельщиков в соцсетях. А базирующаяся в Швейцарии Международная ассоциация гонщиков и вовсе требует символического штрафа в 1 евро в качестве компенсации ущерба, считая что сам факт суда должен предостеречь болельщиков от опасного поведения во время «Тур де Франс».
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