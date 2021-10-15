Трёхкратный Мистер Олимпия назвал самую популярную ошибку во время тренировок

Трёхкратный Мистер Олимпия 79-летний Фрэнк Зейн поделился опытом и знаниями, которыми пользуется до сих пор. Несмотря на то, что он ушёл из бодибилдинга ещё в 1983 году, атлет до сих пор продолжает тренироваться.
По словам Зейна, во время тренировок нужно быть максимально сосредоточенным на себе и результате, в то время как многие ходят в зал, чтобы пообщаться и «позалипать» в смартфоне. Как следствие, они попусту тратят время, занимая тренажёры. В этом он видит самую популярную ошибку во аремя тренировок.
Трёхкратный чемпион по бодибилдингу заметил значительные изменения в своём теле лишь после 70 лет: с возрастом он начал предпочитать прогулки — в том числе и в тренажёрном зале. Упражнения с тяжелыми весами он заменил на физиологичные кардио с минимальной нагрузкой.
Приобщение к залу Зейн советует начинать с обычных регулируемых гантелей, а вот будущим культуристам он рекомендует притормозить.
«Сделайте бодибилдинг своим увлечением и сосредоточьтесь на чем-то другом. Культуризм — это не на всю жизнь, каких бы потрясающих результатов вы ни достигали», — приводит слова Зейна Men’s Health.
Сам Зейн стал тренировать других и «преподавание» заполнило пробел, который образовался после выхода «на пенсию».
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