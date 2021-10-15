Полиция арестовала мужа убитой кенийской бегуньи Тироп

Кенийская полиция арестовала мужа бегуньи Агнес Джебет Тироп, которая была найдена мёртвой у себя дома в Итене (Кения). Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что смертельные ножевые ранения 25-летней спортсменке нанёс её муж Ибрагим Ротич, который после этого скрылся и был объявлен в розыск. Полиция отследила его местонахождение по сигналу телефона.

Ротича арестовали после того, как он на машине протаранил грузовик. Он пытался сбежать из страны.

«Подозреваемый арестован. Могу подтвердить, что он находится под стражей», — сказал представитель полиции.

Кенийская спортсменка становилась бронзовым призёром чемпионатов мира 2017 и 2019 годов в беге на 10 000 метров. На Олимпийских играх в Токио (Япония) Тироп заняла четвёртое место в финальном забеге на 5000 метров, уступив третьему месту менее 1 секунды (14:39.62).