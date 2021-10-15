Велогонщик Павел Сиваков заявил о дискриминации в восприятии русских в спорте

Российский велогонщик Павел Сиваков заявил, что в отношении русских спортсменов присутствует дискриминация в восприятии русских в спорте. По словам Сивакова, иностранцы склонны подозревать русских в допинге, если видят, что они показывают хорошие результаты.

«Я думаю, есть некоторая дискриминация в восприятии: видят русского спортсмена, который показывает результат, и возникают у некоторых мысли, насколько этот спортсмен чистый. Хотя, в принципе, если судить по велоспорту за последние несколько лет, в других странах проблемы тоже были.

Да, есть своя история этих проблем у нас, но не надо обобщать и переносить это на любого человека, не зная его. К тому же каждый спортсмен — это бренд, и, наверное, это занижает стоимость твоего личного бренда, если ты сейчас в этот кризисный момент выступаешь под российским флагом. Но я просто стараюсь всегда мыслить здраво, судить обо всём объективно, к каждому относиться с уважением и прежде всего делать своё дело, а не тратить энергию на то, что не могу изменить», — приводит слова Сивакова «РИА Новости Спорт».