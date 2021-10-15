Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене начала подготовку к зимнему сезону и уже провела первую тренировку. Об этом рассказал тренер спортсменки Геннадий Габрилян.
«Сегодня у Маши была первая тренировка, она занималась ОФП (общефизической подготовкой. — Прим. «Чемпионата»). Пока она будет тренироваться самостоятельно, находясь на постоянной связи со мной. Так мы работаем уже на протяжении нескольких последних лет. А в начале ноября мы встретимся в Прохладном, где у неё уже будут прыжковые тренировки и специальная физическая подготовка.
Всё будет зависеть от состояния спортсменки. Но пока я планирую максимальное участие в предваряющих чемпионат мира в Белграде зарубежных стартах, если они будут. Всё как обычно», — приводит слова Габриляна ТАСС.
Чемпионат мира в помещении пройдёт в Белграде с 18 по 20 марта 2022 года.
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