Алексей Немов объяснил, почему считает гимнасток Мельникову и Уразову героинями

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал решение олимпийских чемпионок в команде Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой выступить на чемпионате мира Японии спустя несколько месяцев после Игр в Токио.

«Я считаю, что после Олимпийских игр очень сложно выступать на любых соревнованиях. Я обычно месяца четыре после Олимпиады только восстанавливался, старался нигде не выступать, а просто поддерживал форму на тренировках.

Участвовать в чемпионате мира тяжело и физически, и психологически, потому что ты все силы уже отдал Олимпиаде — самому главному старту твоей жизни. Владислава Уразова и Ангелина Мельникова, которые сейчас выступят на чемпионате мира — героини. Они выбрали такую дорогу. Я просто хочу пожелать им здоровья и удачи», — приводит слова Немова «Матч ТВ».

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Китакюсю с 18 по 24 октября.