«Женя — уникальный человек». Пловец Полищук — об успехе Рылова на Олимпиаде-2020

Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в эстафете российский пловец Михаилом Полищук высказался об успехе Евгения Рылова, который на Играх в Токио стал двукратным олимпийским чемпионом.

«Медали были ожидаемыми, просто хотелось побольше. Но одно дело хотеть. А другое — приехать и сделать — это очень сложно. То, что ребята сделали в обстановке этих соревнований, очень трудно. Большой почёт и уважение им, что смогли перебороть все внешние факторы и выступить очень достойно. Особенно Женя — уникальный человек в нашем виде спорта. Олимпиада проходит раз в четыре года, а сейчас прошла раз в пять лет. Неважно, какие результаты ты показываешь в течение сезона. Ты должен собраться именно в этом месте, в это время и показать тот результат, на который готов. Не все люди могут собраться именно на Олимпиаде. Вы сами видели, сколько именитых чемпионов приехали в Токио, но не дошли до медалей.

В чём секрет успеха Рылова? Женя просто сам по себе уникальный человек. Работоспособный, умеет абстрагироваться от всего. Он настроен на определённую цель — и идёт к ней. И добивается её», — приводят слова Полищука «Известия».