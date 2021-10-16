В Пензе при получении взятки задержан врио министра спорта Григорий Кабельский

Временно исполняющий обязанности Министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский был задержан по подозрению в получении взяток и отправлен в отставку.

В пятницу, 15 октября чиновника задержали сотрудники регионального УФСБ после получения взятки в размере 120 тыс. рублей, сообщает РИА Пензенской области.

По данным следствия, с марта 2020 года по октябрь 2021 года подозреваемый на систематической основе получал от ряда лиц взятки за совершение действий, связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области. По предварительным данным, Кабельский получил примерно 1 млн рублей. Следственным комитетом Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В данный момент решается вопрос о предъявлении Кабельскому обвинений и избрании меры пресечения.