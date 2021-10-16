Усэйн Болт назвал самого перспективного спринтера планеты на данный момент

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике Усэйн Болт назвал спринтера, который может оставить свой след в истории лёгкой атлетики.
«Андре Де Граас более последователен в плане своих целей. Он всегда на пьедестале почёта, когда находится в форме. Если он продолжит в том же духе, то будет тем парнем, за которым будет по-настоящему интересно следить, он будет тем соперником, которого все захотят обойти. Все остальные сейчас не особо последовательны: они поднимаются и опускаются в своих результатах, выигрывают одну гонку и проигрывают следующую. Всё дело в этом», — приводит слова Болта Reuters.
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) канадец Андре Де Граас завоевал бронзу на дистанции 100 метров и золото на 200-метровке.
- 16 октября 2021
-
16:04
-
11:50
-
11:35
-
10:30
-
09:00
-
00:47
- 15 октября 2021
-
20:03
-
14:58
-
14:11
-
12:52
-
12:42
-
11:54
-
08:58
-
08:22
-
01:00
- 14 октября 2021
-
23:37
-
22:10
-
18:21
-
17:47
-
10:11
-
08:20
-
08:13
-
01:06
-
00:45
-
00:27
-
00:11
- 13 октября 2021
-
18:22
-
16:39
-
15:59
-
15:32
-
13:43
-
13:08
-
10:51
-
10:44
-
08:48