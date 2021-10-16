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Усэйн Болт назвал самого перспективного спринтера планеты на данный момент

Усэйн Болт назвал самого перспективного спринтера планеты на данный момент
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Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике Усэйн Болт назвал спринтера, который может оставить свой след в истории лёгкой атлетики.

«Андре Де Граас более последователен в плане своих целей. Он всегда на пьедестале почёта, когда находится в форме. Если он продолжит в том же духе, то будет тем парнем, за которым будет по-настоящему интересно следить, он будет тем соперником, которого все захотят обойти. Все остальные сейчас не особо последовательны: они поднимаются и опускаются в своих результатах, выигрывают одну гонку и проигрывают следующую. Всё дело в этом», — приводит слова Болта Reuters.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) канадец Андре Де Граас завоевал бронзу на дистанции 100 метров и золото на 200-метровке.

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