Федосеев и Андрейкин одержали победы в 7-м туре суперфинала ЧР по шахматам

В Уфе завершился седьмой тур суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Результативными оказались две партии. Дмитрий Андрейкин чёрными фигурами нанёс поражение Александру Рахманову, а Владимир Федосеев, также чёрными, обыграл Александра Предке.

Первая женщина, принявшая участие в мужском чемпионате страны, Александра Горячкина чёрными фигурами сыграла вничью с Максимом Чигаевым. Шахматистка отобралась в суперфинал, заняв третье место в высшей лиге чемпионата России. В следующем туре Горячкина белым цветом сыграет с Предке.

После победы в седьмом туре Федосеев догнал во главе турнирной таблицы Никиту Витюгова – у обоих шахматистов по 4,5 очка. На пол-очка отстают Андрейкин, Максим Матлаков и Кирилл Алексеенко. В активе Горячкиной 3,5 очка.