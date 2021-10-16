Федосеев и Андрейкин одержали победы в 7-м туре суперфинала ЧР по шахматам

В Уфе завершился седьмой тур суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Результативными оказались две партии. Дмитрий Андрейкин чёрными фигурами нанёс поражение Александру Рахманову, а Владимир Федосеев, также чёрными, обыграл Александра Предке.
Первая женщина, принявшая участие в мужском чемпионате страны, Александра Горячкина чёрными фигурами сыграла вничью с Максимом Чигаевым. Шахматистка отобралась в суперфинал, заняв третье место в высшей лиге чемпионата России. В следующем туре Горячкина белым цветом сыграет с Предке.
После победы в седьмом туре Федосеев догнал во главе турнирной таблицы Никиту Витюгова – у обоих шахматистов по 4,5 очка. На пол-очка отстают Андрейкин, Максим Матлаков и Кирилл Алексеенко. В активе Горячкиной 3,5 очка.
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