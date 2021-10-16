Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова может пропустить сезон-2022

Олимпийская чемпионка в команде россиянка Ангелина Мельникова объяснила, почему решила выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдёт с 18 по 24 октября в Китакюсю (Япония).

«Я просто решила завершить соревнования в этом году, а в следующем, вероятно, отдохну. Моя цель на этом чемпионате мира — показать максимум того, что мне удалось подготовить всего за месяц тренировок. У меня был только один месяц.

Говорите, я главная претендентка на золото? Не знакома с соперницами, ещё не видела здесь никого, поэтому не возмусь делать прогнозы», — приводит слова Мельниковой сайт Международного олимпийского комитета.

В квалификации Мельникова выступит 19 октября, в многоборье – 21-го числа. Финалы в отдельных упражнениях запланированы на 23 и 24 октября.