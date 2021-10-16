Матч ЧР по мини-футболу в Нижнем Новгороде был прерван на 50 минут из-за травмы игрока

Во втором матче второго тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Газпром-Югра» на выезде разгромил нижегородское «Торпедо» со счётом 7:2.

В середине первого тайма при счёте 1:0 в пользу гостей игра была прервана на 50 минут, так как тяжелую травму получил игрок «Торпедо» Сергей Денисов. Было заметно, что у футболиста что-то с плечом. Когда он отправился в раздевалку, то даже начал терять сознание. Медики привели его в чувства, на носилках унесли с площадки и отправили в больницу. Там, по неофициальной информации, Денисову был поставлен диагноз — перелом ключицы со смещением. Игру долго не могли продолжить из-за отсутствия скорой помощи, которая увезла игрока.

Отметим, что накануне в первом матче второго тура «Торпедо» обыграло «Газпром-Югру» — 5:1.